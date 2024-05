Banchetti in difesa dei precari

La Cgil di Monza e Brianza raccoglie firme per i referendum sul lavoro: appuntamento al 1° giugno in oltre 10 gazebo sparsi nella provincia. "La regola ormai è il precariato e i salari sono troppo bassi, tre persone al giorno muoiono in fabbrica o in cantiere - dice il segretario Matteo Moretti -. Per realizzare il massimo profitto appalti, subappalti, finte cooperative, esternalizzazioni di attività sono diventati normali modelli organizzativi di molte aziende. Bisogna cambiare". In mattinata i banchetti saranno ai mercati di Monza, Caponago, Varedo, Seregno, Brugherio, Limbiate, Lentate e Nova; nel pomeriggio ai centri commerciali Globo di Busnago, Carrefour di Limbiate, Esselunga di Lissone.

Bar.Cal.