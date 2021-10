Verano Brianza (Monza), 29 Ottobre 2021 - Uccisa a 25 anni da un automobilista ubriaco mentre attraversa la strada, il conducente 32enne patteggia 3 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione per omicidio stradale e sospensione della patente per 3 anni. E' la pena accolta dal Tribunale di Monza per M.M., di Carate Brianza, autore dell’incidente stradale che il 3 giugno del 2020 costò la vita a Sofia Berto, 25enne di Verano Brianza, travolta e uccisa sulle strisce pedonali. La ragazza, dopo aver trascorso la serata tra amici, stava attraversando la strada a Verano Brianza quando è stata travolta dalla Golf guidata da M.M., caricata sul cofano e poi scaraventata sull'asfalto.

Dalla perizia tecnica è emerso che M.M. stava guidando ad una velocità compresa tra i 70 e gli 80 chilometri all'ora, mentre in quel tratto di strada, ben illuminato e con il semaforo lampeggiante, il limite è di 50. Dagli esami del sangue effettuati su M.M. era inoltre risultato un tasso alcolemico di 1,79 grammi per litro, quindi ben oltre il limite di 0,5 concesso. I familiari della giovane vittima si sono rivolti per il risarcimento a Giesse Risarcimento Danni, gruppo specializzato in casi di omicidio stradale con sede anche a Monza.