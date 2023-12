Automobile centra un ciclista, il 52enne muore sul colpo

"La bici che tenta improvvisamente di attraversare la carreggiata, proprio mentre alle sue spalle arriva un’auto sul rettilineo: è uno scontro violentissimo quello in cui cui ha perso la vita Luis Fernando Cueva, 52enne cittadino dell’Ecuador mercoledì sera a Solaro. Il tragico incidente è avvenuto alle 23.10 nei pressi dell’incrocio regolato da un semaforo tra la provinciale Saronno-Monza e le vie Cavour e Pelizzoni, in centro a Solaro, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Julitta. L’uomo in bicicletta, residente a Milano, stava attraversando la provinciale in direzione Nord, verso la via Cavour. L’auto che lo ha colpito, una Mercedes condotta da un 59enne italiano, viaggiava in direzione Limbiate.

Dopo l’urto il ciclista è stato sbalzato in avanti di qualche metro, ai margini della carreggiata. Subito gli automobilisti in transito si sono fermati a prestare soccorso e hanno chiesto l’intervento di Areu, che ha inviato sul posto un’ambulanza con l’auto medica, ma per l’uomo a terra ormai non c’era più nulla da fare. Il medico di Areu ha constatato il decesso sul posto. Per effettuare i rilievi tecnici utili a ricostruire la dinamica esatta dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rho e della stazione di Solaro che hanno lavorato fino a notte fonda. I mezzi coinvolti nel sinistro sono stati seqestrati ed è stato ascoltato il conducente della Mercedes così come altri automobilisti che transitavano in quel momento e si sono fermati.

Saranno importanti per le indagini anche le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del Comune che controlla l’incrocio semaforico teatro del tragico incidente.

