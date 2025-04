Autismo e “Vita da grandi“. La sfida coi protagonisti

Ospiti straordinari questo pomeriggio all’Excelsior Cinema e teatro di Cesano Maderno, dove è in programma la proiezione del film “La vita da grandi“.

Al termine dello spettacolo delle 17, saranno in sala per incontrare il pubblico anche Yuri Tuci, l’attore protagonista della pellicola diretta da Greta Scarano, e Damiano e Margherita Tercon, la cui vicenda personale ha ispirato il film. Qualche giorno fa sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è complimentato per il loro impegno sul fronte dell’autismo. Damiano Tercon, oggi 43enne, ha avuto la diagnosi di autismo 20 anni fa, superato il periodo scolastico durante il quale ha avuto molte difficoltà. Dieci anni fa la sorella Margherita e il fidanzato Philip Carboni lasciano il lavoro a Milano per tornare a Rimini da Damiano e aiutarlo ad acquistare la propria indipendenza.

Una sfida che, grazie ai social, dove hanno raggiunto oltre 1 milione di follower, coinvolge tutta l’Italia. Seguono due libri e uno spettacolo teatrale prima del film, approdato nelle sale in questi giorni, in concomitanza con la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. "Siete dei trascinatori –li ha definiti Mattarella –. Trasmettete un messaggio di ottimismo e di fiducia e questo è davvero fondamentale perché apre le strade per realizzarsi".

Ga.Bass.