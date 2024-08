Aule silenziose a Verano: "Insegniamo ai ragazzi a essere davvero inclusivi"

"I nostri alunni le conosceranno al rientro a scuola a settembre, ma i docenti le hanno già sperimentate durante gli scrutini". Giuseppe Scaglione (in foto nelle nuove aule), dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Nazario Sauro di Verano Brianza è soddisfatto: elementari e medie si arricchiscono di due aule silenziose, “autism-friendly“, pronte ad accogliere le classi in cui sono inseriti anche ragazzi speciali. E sulla bacheca della scuola viene spiegata l’origine del progetto. "I nostri bambini meritano di passare le ore di scuola in un ambiente confortevole, favorevole alla concentrazione, adatto alla scoperta della realtà. Non si tratta solo di mettere nelle aule attrezzature digitali o di dipingere le pareti. Ascoltare, ascoltarsi, riflettere viene più difficile in aule rumorose e rimbombanti. Ridurre l’inquinamento acustico è un’esigenza ancora più forte per garantire un benessere psicofisico ai bambini autistici, che hanno una particolare sensibilità ai suoni e ai rumori. Essere inclusivi, con i bambini disabili e con tutte le piccole persone che accogliamo si realizza in azioni concrete". Per questo l’istituto ha destinato circa 10mila euro, provenienti dal progetto Pnrr Next Generation Classroom, per allestire due aule con pannelli fonoassorbenti. L’intervento è stato proposto dal dirigente scolastico Giuseppe Scaglione, condiviso da tutti i docenti e realizzato sotto la guida della maestra Lorenza Simonelli e della dsga Teresa Arzeni. L’intervento è stato realizzato la Neuberger & In.Sonora. Per l’ancoraggio dei pannelli è stata necessaria la consulenza dell’ufficio tecnico del Comune.

I test strumentali effettuati col fonometro hanno dimostrato dell’intervento. Il tempo di riverbero è sceso da 1,98 a 0,84 secondi alla scuola secondaria di via Grandi, da 1,39 a 0,68 alla scuola primaria di via Manzoni.

"Ma il test più importante sarà quello che vivranno i nostri alunni dal 12 settembre in poi. In quei giorni inviteremo i genitori e tutta la cittadinanza a una Open Classroom nelle nostre due aule speciali – fa sapere la scuola –. Ci auguriamo che in futuro questo lavoro per rendere confortevoli i locali delle scuole sia compreso e sostenuto dal Comune di Verano, cui appartengono gli edifici scolastici. Una simile installazione di pannelli fonoassorbenti sarebbe per esempio fondamentale nella mensa comunale, un unico grande spazio nel quale mangiano assieme 420 bambini. I lavori estivi di imbiancatura di alcuni spazi sono un primo segnale positivo, ma c’è veramente molto da fare, a partire dai lavori di ristrutturazione della secondaria che attendiamo da tanti anni".