"Asta all'Ex Pozzoli di Verano Brianza: vinto dalla srl Stella Immobiliari"

L’area ex Pozzoli, in via della Cooperazione, ha una nuova proprietà, la srl Stella Immobiliari di Michele Autuori, che ha battuto all’asta il Comune di Verano. L’area è stata aggiudicata per 360mila euro.

Il Comune voleva realizzarvi un Polo della salute, ma 10mila euro in più rispetto a quelli messi a disposizione dall’Amministrazione comunale sono bastati a far sfumare il progetto, fortemente sostenuto dalla Giunta, ma osteggiato dalle minoranze e da diversi cittadini del centro.

"Siamo venuti a conoscenza che il lotto al quale eravamo interessati è stato acquistato dall’immobiliare di Autuori, proprietario anche della farmacia Moderna – spiega il primo cittadino Samuele Consonni – al momento non sappiamo ancora nulla sul progetto che si intende realizzare in quel comparto. L’area non potrà essere usata nè per il residenziale, nè per nuovi supermercati. Non si potrà neppure spostare la farmacia, poiché sono già state assegnate sul territorio le zone per le farmacie private. In via della Cooperazione avrebbe potuto essere allocata solo la farmacia comunale, in base ai criteri fissati dal piano". Il futuro di quel lotto per il momento è vago anche per gli acquirenti, che hanno potuto fare solo un primo sopralluogo sull’edificio.

Son.Ron.