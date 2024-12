Artigiano in Fiera: premiate otto aziende brianzole per 50 anni di fedeltà associativa

Sono circa 20 le aziende brianzole delle 250 micro e piccole imprese lombarde presenti ad Artigiano in Fiera, il più importante evento del settore aperto fino a domani nei padiglioni di Rho. Otto aziende simbolo del saper fare brianzolo sono state premiate per i 50 anni di fedeltà associativa.

Il presidente di Apa Confartigianato Imprese, Giovanni Mantegazza, ha spiegato il senso di questa appartenenza: "L’obiettivo di Apa ConfArtigianto è essere non solo un’ancora, ma anche un motore di trasformazione e innovazione. Le imprese creano relazioni e manufatti e lo sanno fare in modo serio, autentico, innovativo, generoso, professionale. L’artigianato sta cambiando, sta attraversando una fase di profonda evoluzione. Di fronte ai mutamenti economici e sociali che caratterizzano il nostro tempo, non dobbiamo considerarlo un settore in declino, come viene talvolta erroneamente percepito. Al contrario, l’artigianato sta dimostrando una straordinaria capacità di adattamento e innovazione, trasformandosi per rispondere alle nuove esigenze del mercato e della società".

Quindi, l’associazione di categoria deve evolversi e stare al passo con i cambiamenti dell’impresa e del mondo che la circonda. Deve diventare un pilastro, un luogo dove trovare supporto e un senso di appartenenza. Ma anche un motore di trasformazione e innovazione, capace di unire le persone attorno a valori e prospettive comuni. In Brianza Apa Confartigianato ha 12 sedi a cui fanno riferimento circa 6mila soci. Il settore più corposo è quello dell’edilizia che raggruppa il 17% degli iscritti, seguito dalla metalmeccanica 13% e dal settore impianti (12%) e alimentazione (10%).

In provincia di Monza, su 64.532 aziende attive, 21.632 sono artigiane, 12.522 sono imprese femminili, 5.630 le imprese “giovani“ e 8.488 le imprese guidate da cittadini stranieri. Fra i settori in cui l’associazione di categoria offre supporto, il concordato preventivo biennale; la congruità edilizia, l’intelligenza artificiale e la transizione 5.0. Sono intervenuti Carlo Sangalli, presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, a seguire l’assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, che ha evidenziato il ruolo cruciale delle micro, piccole e medie imprese nel tessuto economico lombardo, sottolineando l’impegno concreto della Regione nel supportare e valorizzare l’impresa artigiana attraverso strumenti mirati di sostegno e sviluppo, volti a favorire la competitività e l’innovazione.

Il presidente Marco Granelli, recentemente eletto alla guida di Confartigianato per un secondo mandato, ha sottolineato l’importanza di un dialogo costruttivo con le istituzioni. Il momento conclusivo dell’Assemblea è stato dedicato alla consegna dei Premi alle imprese per i 50 anni di appartenenza associativa (1974-2024), un riconoscimento speciale per otto aziende brianzole che rappresentano un modello di dedizione e continuità imprenditoriale. Hanno consegnato i riconoscimenti importanti figure istituzionali, tra cui il segretario di APAConfartigianato, Enrico Brambilla e il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio. Questi ha voluto sottolineare l’importanza dell’artigianato brianzolo, "vero e proprio motore del Sistema Brianza".

Santambrogio ha ricordato come la Provincia stia promuovendo e coordinando "un ampio e qualificato partenariato con Afol Monza Brianza, nell’ottica del potenziamento delle competenze, ma anche per contribuire a dare una risposta alle difficoltà legate al reperimento di manodopera nel settore". Provincia e Afol, attraverso lo strumento regionale dei Patti per le competenze e per l’occupazione, stanno supportando il comparto nel qualificare nuovi lavoratori da inserire in azienda. È un’esperienza pilota che potrà diventare un riferimento per futuri progetti in altri comparti.