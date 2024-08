Arrivano in tre. Nuovi medici per le famiglie

Da lunedì saranno inseriti nell’ambito di scelta del Comune di Desio tre nuovi medici “di assistenza primaria del ruolo unico a ciclo di scelta“, ossia medici di medicina generale, a tempo indeterminato. Per procedere alla scelta del nuovo medico di famiglia gli assistiti potranno utilizzare vari metodi, specificati sul sito internet del Comune, sia online che telefonicamente o recandosi nelle farmacie del territorio, abilitate al servizio di scelta e revoca, presenti nell’ambito. Gli orari di accesso agli ambulatori dei nuovi medici saranno disponibili sul sito di Asst Brianza. Va così a sanarsi, almeno in gran parte, una criticità che negli ultimi mesi aveva provocato non pochi disagi, suscitando altrettante lamentele tra i cittadini e polemiche a livello politico. Da tempo, infatti, Desio e la provincia di Monza e Brianza sono alle prese con il problema della carenza di medici di famiglia, dovuta a pensionamenti, trasferimenti in altre province e cessazione dell’attività.

Il problema, che tocca pesantemente molti desiani, è stato affrontato anche di recente in vari appuntamenti in città, dentro e fuori dalla sala consiliare. "Dai dati forniti da Ats Brianza a novembre 2023, nell’intera provincia c’erano 21 posti vacanti e la situazione da allora è ulteriormente peggiorata. Parliamo di circa 35mila-40mila persone senza medico di base", aveva spiegato l’ex assessora ai servizi sociali Paola Buonvicino. A Desio prima l’apertura di un ambulatorio temporaneo e ora i tre nuovi medici dovrebbero mettere una pezza importante.

Ale.Cri.