Spaccio di droga, smantellata un’organizzazione nel Vimercatese

Vimercate (Monza e Brianza), 16 aprile 2025 - Smantellata un’organizzazione dedita allo spaccio di droga operativa nelle zone di confine tra Brianza, Bergamo e Milano.

I carabinieri di Vimercate hanno arrestato dieci persone - nove uomini e una donna - accusati di gestire una strutturata attività di spaccio di sostanze stupefacenti - in particolare cocaina e hashish - nei territori di Cornate d'Adda, Sulbiate e Verderio, tra novembre 2023 e marzo 2024.

I componenti del gruppo sono tutti di origine marocchina, di età compresa tra i 24 e i 48 anni, residenti nelle province di Monza Brianza, Lecco e Bergamo.

Le indagini hanno permesso di documentare un consistente flusso di cessioni di stupefacente, gestito principalmente dall'abitazione della donna indagata e da un vicino esercizio commerciale.

Le cessioni avvenivano con modalità consolidate e rivolte a una clientela numerosa e diversificata. I militari hanno sequestrato complessivamente circa 150 grammi di hashish, 250 grammi di cocaina e oltre 15 mila euro in contanti. Parte della droga era nascosta in aree rurali nei comuni limitrofi, dove sono stati rinvenuti anche due machete.

Durante gli arresti sono state inoltre sequestrate alcune armi tra cui una pistola a salve priva del tappo rosso. Due persone sono attualmente irreperibili e in corso di localizzazione. Un'undicesima persona è stata denunciata in stato di libertà.