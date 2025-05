Arrestato per violenza sessuale e stalking. Il giovane ai domiciliari nega le accuse

Ha negato le accuse, ma ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande della giudice il 17enne che si trova ai domiciliari per violenza sessuale e stalking per avere perseguitato una 15enne che prendeva il treno alle stazioni di Villasanta e Monza, approcciandola prima con baci sulle guance e con l’invito a seguirsi sui social, fino ad arrivare al tentativo di baciarla sulla bocca, minacce, insulti e strattonamenti. Ieri il giovane, in compagnia del suo avvocato Francesco Ruffo, si è presentato all’interrogatorio di garanzia davanti alla gip Nicoletta Cremona. Il suo legale ha chiesto una misura cautelare meno pesante e la giudice si è riservata la decisione. Ad arrestare il ragazzo i carabinieri di Villasanta, a cui la 15enne accompagnata dai genitori ha presentato denuncia raccontando una situazione di fortissimo stress per la quotidiana paura di ritrovarsi vittima delle indesiderate avance. Fino allo scorso mercoledì, quando il 17enne avrebbe tentato di baciarla con violenza sulla bocca.

S.T.