Area Cambiaghi. Panchine e concerti nel vecchio parcheggio

Per la riapertura di piazza Cambiaghi ci sarà da attendere ancora un po’. Ma al termine dei lavori, previsti ora ad inizio dicembre, si potrà godere di uno spazio rinnovato con più verde (nell’area di ingresso, corrispondente a via Colombo), panchine, e una pavimentazione finalmente omogenea e senza pericoli per i passanti.

Il cantiere è ormai alla fase finale (l’80% dei lavori è stato portato a termine), in cui si provvederà alla posa della nuova pavimentazione in asfalto stampato. In tutto lo slittamento della riapertura sarà dunque di due mesi, per un cantiere iniziato il 26 giugno scorso e che sarebbe dovuto terminare a fine settembre, dopo che la giunta è riuscita a febbraio ad ottenere la proprietà della piazza risolvendo un contratto complesso con la società Edilcentro, ora rimasta proprietaria (in concessione) solo del parcheggio interrato e del tratto più periferico dell’area attualmente transennato. Ieri è stato lo stesso sindaco di Monza Paolo Pilotto, accompagnato da alcuni assessori e tecnici del Comune, a illustrare lo stato dei lavori. Gli interventi - che interessano una superficie di 6.100 metri quadrati - si sono concentrati sulla messa in sicurezza della pavimentazione: per questo sono state rimosse le mattonelle in pietra esistenti ed è stato sistemato il sottofondo, con nuovi lavori di impermeabilizzazione. Tra gli altri interventi già completati - in parte rallentati a causa delle piogge persistenti degli scorsi mesi di settembre e ottobre - la nuova sagoma degli spazi verdi a ridosso di via Spalto Piodo e via Colombo, la sistemazione di tutti i cordoli in pietra (che proteggono le nuove cinque panchine che sorgeranno dentro le aiuole verdi), la realizzazione degli scavi necessari ad ospitare i cavidotti dell’impianto elettrico e la predisposizione per la videosorveglianza. Cambia la forma della piazza che non avrà più un ingresso in diagonale (e scomodo) dal ponte Colombo, ma una forma perfettamente ortogonale, con un accesso protetto da sbarre e paletti laterali rimovibili. Sono stati realizzati anche gli scavi in via Colombo necessari a garantire l’illuminazione dell’area verde che sarà completata nei prossimi mesi, mentre il marciapiede in porfido sul lato della piazza è già stato rifatto.

La posa del bitume è in corso già da alcuni giorni, mentre la stesura dell’asfalto stampato è in programma per le prossime settimane; seguirà la verniciatura colorata finale con le resine protettive e il tracciamento degli stalli necessari ad ospitare le postazioni del mercato del giovedì e del sabato: lavori questi, che potrebbero essere conclusi entro fine mese, tempo permettendo, per consentire il ritorno del mercato, appunto, nel mese di dicembre.

"Confido che il primo mercato nella nuova piazza possa essere giovedì 5 dicembre", si sbilancia il sindaco. Al termine dei lavori gli spazi per i banchi del mercato saranno riorganizzati, e arricchiti da bagni pubblici fruibili da commercianti e cittadini durante i giorni di mercato.

Per quanto riguarda i parcheggi, il sindaco Pilotto ha affermato che la decisione sul da farsi è ancora in corso di valutazione. Arriva però già il sì per l’utilizzo della piazza per spettacoli e piccoli concerti, con l’intento di renderla un luogo di socialità attivo e vivace.

