Archivio e Associazione Giuseppe Locati a Monza: l'arte e il pensiero dell'artista moderno

L’arte e il pensiero di Giuseppe Locati (Monza 1939 - 2022), ingegnere, imprenditore, artista, filosofo, inventore diventano un’associazione, per preservare e divulgare le tante sfaccettature di un unico pensiero creativo. A un anno dalla scomparsa, avvenuta nella sua Monza nell’agosto 2022, la moglie Betty e i figli Rossana e Guido ne celebrano la figura, sia come filosofo che come artista, dando vita all’Associazione e archivio Giuseppe Locati. L’archivio delle opere si occuperà di catalogare tutti i dipinti, le sculture e i disegni realizzati da Locati in circa settant’anni di ininterrotta attività. Le finalità dell’associazione e dell’archivio saranno illustrate la sera di giovedì a Milano, all’interno di “On House”, locale polifunzionale, dove sarà allestita una mostra retrospettiva, con una selezione delle opere dei periodi più significativi di questo autore del secondo Novecento.

Nella serata-evento sarà anche presentato in anteprima il secondo volume del catalogo monografico “La Grafia del Pensiero”, pubblicato come il primo dall’Editoriale Giorgio Mondadori, curato dal critico Luigi Marsiglia e focalizzato sulla produzione più recente e finora inedita di Locati. Un filmato, appositamente realizzato da VideoRA per la serata, accompagnerà i visitatori all’interno della composizione delle opere, del pensiero e della vita di questo autore monzese, esponente dell’arte moderna che ha scelto la poetica del “saper fare”.

Cristina Bertolini