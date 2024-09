Desio, apre la Scuola popolare antimafia: "Impariamo a difenderci dal male"

La Scuola popolare antimafia arriva a Desio. L’iniziativa, sostenuta da Libera Monza Brianza, si terrà a Desio dal 24 ottobre al 5 dicembre, con sette lezioni di due ore, ogni giovedì sera. Si tratta di un progetto formativo diretto dal gruppo universitario CROSS (Osservatorio sulla criminalità organizzata) della Statale di Milano.

La Scuola popolare antimafia rappresenta un’importante iniziativa rivolta a tutti coloro che desiderano approfondire le tematiche legate alla lotta contro le mafie, promuovendo la cultura della legalità e dell’impegno civico.

"Il corso è aperto a cittadini, studenti, docenti e a chiunque abbia a cuore la difesa della giustizia sociale e dei diritti", spiegano gli organizzatori. Le iscrizioni sono aperte fino al 4 ottobre. Il costo è di 50 euro. La Scuola, sviluppata grazie alla collaborazione tra la Cooperativa K-Pax Onlus e Cross, ha visto, nel 2021, Brescia come prima sede dell’innovativo progetto pilota e ha progressivamente incluso nuove realtà associazionistiche, sindacali e cooperative. Per l’edizione 2024 le lezioni si estenderanno anche alla Franciacorta e alla Brianza. La volontà di divulgare oltre i confini universitari i contenuti innovativi prodotti in ambito accademico, in materia di Sociologia e Storia della criminalità organizzata, ha spinto un gruppo di professionisti, studenti, ricercatori e collaboratori del professore Nando dalla Chiesa, figlio del generale dei carabinieri ucciso dalla mafia , alla creazione di una Scuola popolare antimafia volta a raggiungere anche cittadine e cittadini che, per varie ragioni, non riuscirebbero a usufruire dell’offerta formativa universitaria. "Una scuola che sappia formare e aggregare nuovi soggetti impegnati a vario livello nel contrasto alla criminalità organizzata", è spiegato nella mission. Una ulteriore particolarità della nuova Scuola, a Desio, è che sarà itinerante. Ognuna delle sette lezioni avrà una sua location.

Nella prima, il 24 ottobre si parlerà di “Introduzione a Cosa Nostra“. Secondo appuntamento sulla camorra, a seguire si approfondirà la ‘ndrangheta, la mafia sicuramente più radicata sul nostro territorio come dimostrato da numerose inchieste, con Federica Cabras dell’Osservatorio Cross. Quarta puntata su “Le altre organizzazioni mafiose“, con Ilaria Meli della Sapienza di Roma. Nel quinto appuntamento ci sarà un focus sul tema “Mafia e Impresa“ con Eleonora Montani della Bocconi di Milano. Poi si restringerà il campo a “Il contesto brianzolo“ con Joselle Dagnes dell’università di Torino e Valerio D’Ippolito, referente del Coordinamento Libera Monza e Brianza dal 2011 al 2024. Chiusura il 5 dicembre con la lezione di Nando Dalla Chiesa nell’auditorium del Banco Desio.