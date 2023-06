Apre il Bosco delle Querce Nuovo sentiero “in bianco“

di Sonia Ronconi

Sabato 1° luglio alle 17 si inaugura il percorso nell’area medese del Bosco delle Querce in via Vignazzola con una cena in bianco. Dopo il taglio del nastro del sindaco Luca Santambrogio dalle 18.30 alle 20 ci saranno i preparativi per la cena in bianco che si terrà dalle 20 con sottofondo musicale. Al parco ci saranno “le fiabe nel bosco” (bambini 3-7 anni). Per la cena dress code obbligatorio: tutti in bianco e portare tutto il necessario (pasto, sedie e tavoli solo quadrati o rettangolari. Le iscrizioni sono già scadute.

"Il percorso è partito nel 2020 - spiega il sindaco - con i lavori di messa in sicurezza della sponda del torrente Tarò posando una staccionata. L’investimento è stato di circa 40mila euro. L’area medese del Bosco delle Querce resta un’area naturalistica di grande valore. In occasione dell’inaugurazione è prevista una visita guidata. L’area è sempre accessibile. Dentro non è attrezzata come la parte di Seveso essendo un’area naturalistica".

Il geologo medese Gianni Del Pero presidente Wwf Lombardia e da sempre nelle associazioni ambientaliste dice la sua: "Noi organizziamo sulla collina della memoria di Meda eventi da almeno 20 anni, accedendo abusivamente e da altrettanto tempo proponiamo di accedere al sentiero Baden-Pawell da Meda, un collegamento dal Parco delle Groane e della Brughiera al Bosco delle Querce. Siamo felici, ed anche un po’ orgogliosi, che la nostra proposta per creare un percorso protetto nel “ramo di Meda” del Bosco delle Querce sia stata realizzata".

E ancora: "Confidiamo che a breve si realizzi il prossimo passo, il collegamento con il Parco delle Groane e della Brughiera attraverso le opere del progetto Wwf Insubria vincitore del bando del bilancio partecipato del Comune di Meda 2022".