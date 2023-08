Appuntamento al bar con l'autore a Giussano: Buone letture all'ora dell'aperitivo

Nella città dei libri a settembre ripartirà “Al bar con l’autore“ con cinque appuntamenti in diversi punti della città.

Appuntamenti per unire cultura, confronto e relax grazie al progetto del Comune finanziato da Fondazione Cariplo.

“Al bar con l’autore“ porterà il confronto all’ora della merenda o dell’aperitivo. "Il format nasce per essere un momento fresco, rilassante, una piacevole chiacchierata con scrittori affermati capaci raccontare storie, creare intrecci noir, riscoprire personaggi dei secoli scorsi – afferma l’assessora alla Cultura, Sara Citterio – In questo modo la cultura esce dai luoghi canonici ed entra nei bar. Qui, comodamente seduti al tavolo, i cittadini avranno la possibilità di scoprire novità editoriali direttamente dalla voce di chi le ha scritte, concedendosi un momento di meritata immersione nel piacere della lettura con un piacevole scambio di battute con gli autori". Il primo appuntamento è per giovedì 21 settembre alle 19 alla Pasticceria Venere (piazza Roma): sarà presente Greta Pavan con “Quasi niente sbagliato“. Venerdì 13 ottobre alle 19 al Bar Makika (piazza Lombardi) sarà la volta di Alessandro Bongiorni con “Favola per rinnegati“. Giovedì 26 ottobre alle 19 alla Suite Cafè (via IV Novembre) Antonio Fumagalli con “Imperatrici.Tre donne al potere nella Roma imperiale del III sec“.

Mercoledì 15 novembre alle 19 al Ficus Bar Bristrot (via Stelvio) parteciperà Rosa Teruzzi con “Il valzer dei traditori“.

Ultimo appuntamento del 2023 in calendario venerdì 22 novembre alle 18.30 al bar del centro sportivo di Giussano con Gianfelice Facchetti con “C’era una volta a San Siro: Vitacalci e miracoli“, edizioni Piemme. Il figlio di Giacinto Facchetti parlerà del futuro dello stadio con un occhio al passato.

Son.Ron.