Andrea Vitali si racconta tra film e libri

Un film documentario e una chiacchierata per scoprire o conoscere meglio il celebre medico-scrittore Andrea Vitali (nella foto) e per immergersi nei mondi creati dalle sue storie. Giovedì alle 20.45 nella Sala della Cultura di via Italia a Vedano si terrà l’evento dal titolo “Le storie non ti mollano mai - A tu per tu con Andrea Vitali“, organizzato da Comune e biblioteca. Prima verrà proiettato il docu-film “Le storie non ti mollano mai“, dedicato alla figura del romanziere di Bellano e girato dalla regista Paola Nessi, già autrice di documentari e reportage; subito dopo lo stesso Vitali dialogherà con gli spettatori presenti in sala e racconterà il suo ultimo libro “Il sistema Vivacchia“, nuova avventura del mitico maresciallo Maccadò appena uscita in libreria. L’ingresso è libero. Info: 039-490633.

F.L.