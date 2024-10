Ancora in azzurro:. Alice Arzuffi chiude la stagione ad Asiago

Il gran finale di stagione per Alice Maria Arzuffi sarà in maglia azzurra. La campionessa di Seregno domani disputerà il Campionato Europeo Gravel sull’Altopiano di Asiago sulle Prealpi Vicentine. È l’ultimo appuntamento di un’annata intensa per la 29enne Arzuffi reduce dai mondiali su strada di Zurigo e di Gravel che si sono svolti sabato scorso ad Halle-Lovanio, nelle Fiandre, dove la brianzola si è classificata al 23esimo posto. "Una bella esperienza, difficile e divertente - racconta Alice del team Ceratizit WNT Pro Cycling -. La corsa è stata velocissima soprattutto sullo sterrato. Sono soddisfatta, è sempre un onore correre con la maglia azzurra. Alla fine abbiamo portato a casa un buon sesto posto con Soraya Paladin". Ora le attenzioni sono rivolte alla sfida Continentale. Ad attendere la bandiera brianzola, un circuito disegnato tra boschi e sterrati, lungo 51 chilometri. Le donne dovranno percorrere 2 giri per un totale di 102 chilometri e 1600 metri di dislivello. Novità dell’ultim’ora la partecipazione del brianzolo di Nova Milanese, Marco Tizza (Bingoal WB) nella gara Elite maschile.

Dan.Vig.