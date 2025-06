Analisi tecniche di prodotti. Servono due collaboratori

Media azienda del settore collaudi e analisi tecniche di prodotti con sede in Monza cerca due collaboratori da inserire nella posizione di tirocinante tecnico laboratorio prove e taratura. Le due figure affiancheranno i responsabili nelle attività quotidiane, approfondendo e apprendendo la corretta gestione ed esecuzione delle commesse di prova all’interno del laboratorio. Nello specifico apprenderanno il funzionamento dei macchinari di prova (trazione, resilienza, durezza), taratura strumenti, controlli non distruttivi. Requisiti: neodiplomati in ambito tecnico, in scienze dei materiali o ingegneria dei materiali, meccanica o affini. Interesse per il settore dei materiali e delle prove di laboratorio, precisione, attenzione al dettaglio e attitudine al lavoro in team. Si offre stage formativo finalizzato ad inserimento successivo full time da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30. Termine ultimo per la candidatura sabato 28 giugno. Per candidarsi inviare il cv a ido.monza@afolmb.it, rif. 16JUN252/2.1.