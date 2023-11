Altre quattro emergenze in poche ore

Quella nell’azienda di Burago (nella foto) è la più grave, ma non l’unica emergenza che si è registrata in Brianza nella mattinata di ieri.

Mezz’ora prima del grave infortunio al 22enne romagnolo, infatti, il 118 è dovuto intervenire anche a Bellusco, in un’azienda di via Europa, a pochi metri dal comando della polizia locale. Fortunatamente l’incidente, che ha riguardato un uomo di 51 anni, apparso inizialmente in condizioni serie, non ha prodotto conseguenze importanti.

La dinamica non è ancora chiara, ma sembra che il lavoratore coinvolto, P.C., residente a Cinisello Balsamo, nel Milanese, portato con l’ambulanza al San Gerardo, fosse ferito, ma fuori pericolo. L’uomo sarebbe scivolato mentre sistemava la sponda di un camion, nel piazzale di una ditta di imballaggi.

Un quarto d’ora prima delle 9, un nuovo incidente in via Goito a Lissone, dove in un’altra società di cartotecnica è restato ferito un uomo di 48 anni, anche lui portato al San Gerardo. Sulle cause indagano i tecnici dell’ispettorato del lavoro. A completare una mattinata nera per la sicurezza in fabbrica, un ulteriore incidente in un’azienda di Desio, dove un uomo si è ferito alla mano, riportando un profondo taglio a un dito. Anche lui però sarebbe fuori pericolo. Altra emergenza, infine, poco prima delle 9 a Cesano Maderno, in un’azienda di dispositivi medici, dove un 34enne è stato soccorso e portato in ospedale a Desio, ma a causa di un malore.

Bar.Cal.