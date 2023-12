Altalene, scivoli e calisthenics. I parchi di periferia si fanno belli

Due parchi dei quartieri di Monza saranno presto arredati di nuove attrezzature e possibilità. Da una parte - fronte ovest - il parco di via Calatafimi ha già visto un progetto di riqualificazione approvato dalla giunta comunale, che investirà 350mila euro per attuare quei lavori richiesti a gran voce dalla Consulta San Carlo-San Giuseppe, dotando lo spazio verde di una nuova area giochi per bambini e nuovi percorsi pedonali, oltre che di nuove alberature a fronte delle 30 perdute a causa dei nubifragi di luglio.

Sul fronte est - a Sant’Albino - via libera dall’assessora allo Sport Viviana Guidetti e dall’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti per la realizzazione di una postazione di Calisthenics nel parco di via Guardini, anche in questo caso su proposta dei cittadini, seppure non si possa parlare ancora di progetto approvato, ma soltanto di impegno preso. Per il parco di via Calatafimi l’inizio dei lavori è previsto entro la metà del 2024, per una durata indicativa di circa quattro mesi. Le aree di gioco, su indirizzo dell’assessora all’Ambiente Giada Turato, sono state pensate nel segno dell’inclusività, con attrezzature prodotte con materiali sostenibili che garantiscono una completa accessibilità. Ci saranno una nuova pavimentazione anti-trauma in gomma colata e tre zone di gioco: la prima, per bambini in età scolare, sarà composta da quattro altalene a tavoletta, una struttura per l’arrampicata in acciaio e corda e un trampolino elastico; la seconda, dedicata all’età prescolare, presenterà una doppia altalena a gabbia, un’altalena a cesta e un gioco multifunzione con arrampicate, scivoli, attività interattive inclusive e un secondo tappeto elastico; la terza, per i piccolissimi, attrezzata con una figura tridimensionale a forma di animale della fattoria e in materiale anti-trauma, con accanto quattro giochi a molla a forma di pecorelle, già presenti nell’attuale area verde.

Sarà poi realizzata una nuova pista ciclabile, pensata anch’essa prevalentemente per bambini, costruita con l’utilizzo di materiali drenanti. Sulle attrezzature di Calisthenics a Sant’Albino invece ancora non si possono prevedere i tempi di realizzazione: "Stiamo cercando varie soluzioni economiche e operative – dichiara l’assessore Lamperti – È difficile ancora poter dare una tempistica, ma lavoreremo per il 2024".