All’asilo manca il pavimento: niente trasloco

Il trasloco dell’asilo nido di via San Giuseppe non è stato fatto in questo periodo natalizio. La causa del ritardo è stata la mancata consegna dei pavimenti.

"Ci si augura di finire i lavori per febbraio – spiega il sindaco Samuele Consonni (nella foto) – . Al termine del cantiere l’asilo nido potrà ospitare sessanta bambini". Continua il primo cittadino di Verano: "Questo nuovo ritardo della società appaltatrice scelta da Invitalia, interamente partecipata dal ministero dell’Economia, per noi sarà un disservizio nei confronti delle famiglie coinvolte. Siamo stati infatti costretti ad avvisare la scuola della necessità di avere ancora la struttura temporanea fino a fine febbraio". Da settembre 2023 il servizio di asilo nido comunale è stato trasferito in quattro grandi aule della scuola primaria all’interno dell’ala vecchia che affaccia su via Nazario Sauro, ma comunque accessibile dal cortile di via Alessandro Manzoni. Oltre ai fondi del Pnrr, l’amministrazione di Verano Brianza aveva approvato a bilancio la scorsa estate uno stanziamento di ulteriori 130mila euro di fondi propri per inserire nella ristrutturazione anche la manutenzione straordinaria dell’ala verso via San Giuseppe, che diventerà la nuova sezione primavera. I lavori erano stati finanziati da fondi Pnrr pari a 1 milione 680mila euro, il cronoprogramma ne considerava la durata in 300 giorni. "Ormai sembra che siamo in dirittura d’arrivo – conclude Samuele Consonni –. La parte che sarà adibita a sezione primavera è solo in attesa delle pulizie, ma queste ultime decolleranno dopo che saranno completati i pavimenti dell’ala dedicata al nido".

Son.Ron.