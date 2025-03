Al via il restyling di strade e marciapiedi

Sono cominciati a Brugherio i lavori di manutenzione di strade e marciapiedi, a partire da via Marsala, vicino alla scuola Kennedy. "Abbiamo diverse criticità, a causa di interventi rimandati per anni - commenta il sindaco Roberto Assi - non sarà possibile intervenire in tutti i contesti segnalati in un solo anno. Si è quindi deciso di conferire priorità alle vie maggiormente battute dai pedoni, in particolare in prossimità delle scuole o di aree frequentate. A seguire si procederà anno per anno (la programmazione dei lavori pubblici è stesa su base triennale) con le altre situazioni segnalate". Per esempio, mancano le strisce pedonali lungo via Magellano e i marciapiedi di via Vittorio Veneto sono tutti accidentati a causa dalle radici degli alberi. Nel programma elettorale del sindaco Assi era scritto che nessun quartiere sarebbe stato dimenticato. L’Ufficio strade ha effettuato una mappatura indicando le zone rosse, quelle che necessitano di manutenzione immediata, zone gialle urgenti e zone verdi, per cui la manutenzione è prevista, ma programmabile nel giro di tre anni.

Rientrano nella zona rossa appunto via Marsala, via Dorderio e via Santa Clotilde, via Aldo Moro (nel tratto tra viale Brianza e via Manin), dove le intemperie hanno scavato veri e propri crateri, via San Francesco (verso il cimitero), via Dei Mille, più altre a San Damiano. In via Corridoni, come spiega il sindaco, va ripensata la viabilità per ripristinare i parcheggi, ma la proposta verrà prima presentata e discussa con i residenti. I progetti sono già pronti: per la manutenzione delle strade il Comune ha attivo un service, perciò per alcune opere non occorre indire gara d’appalto e ciò sveltirà l’iter.

C.B.