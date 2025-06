Al via i laboratori di ciclismo. Tutti in sella negli oratori: a lezione oltre 4mila bambini

Alla presenza di un ex campione come Gianni Bugno e di giovani emergenti come Matteo a Sara Fiorin, è stata presentata a Palazzo Terragni a Lissone la quarta edizione del progetto “Laboratori ciclismo, oratorio feriale ed educazione stradale in bicicletta”. Un’iniziativa che cresce anno dopo anno e che per il 2025 coinvolge nove società appartenenti al Comitato provinciale di Monza e Brianza presieduto da Chiara Mariani. Si tratta di Gruppo Sportivo Giovani Giussanesi, Velo club Sovico, Società Ciclistica Brugherio Sportiva, Sport Club Mobili Lissone, Lissone Mtb, Mtb Cogliate, Pedale Agratese, Pedale Arcorese e Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso. Un progetto che sicuramente fa onore al movimento del ciclismo brianzolo, un impegno non indifferente per gli organizzatori che avranno il compito di gestire oltre 4.000 bambini e ragazzi. In prima linea anche 50 operatori volontari.

È toccato a Ruggero Cazzaniga, presidente del Consorzio società ciclistiche Monza e Brianza, illustrare i dettagli e le attività dei laboratori: "La novità di quest’anno è stata quella di proporre durante gli oratori feriali un programma divertente ed educativo per avvicinare bambini e ragazzi al mondo della bicicletta. L’obiettivo è trasmettere loro un concetto importante: andare in bici non è solo un’attività agonistica o ludica, ma anche una responsabilità. Per coltivare questa grande passione è fondamentale conoscere e rispettare le regole, non solo dello sport ma anche della strada. Solo così la bicicletta può diventare uno strumento di libertà e crescita". Saranno diciotto gli oratori coinvolti nell’iniziativa: Sant’Antonio Maria Zaccaria Lissone, San Carlo Brugherio, San Giuseppe Brugherio, San Giuliano Cologno Monzese, San Paolo Brugherio, Santa Maria Nascente Sant’Albino, San Gerardo Monza, San Carlo Seveso Altopiano, Paolo VI Seveso, San Clemente Baruccana, San Giuseppe Sovico, Agorà Carate Brianza, Santa Maria Assunta Lissone, Don Bosco Oreno, San Luigi di Robbiano, San Giovanni Bosco Giussano, San Giuseppe Cogliate e San Luigi Lazzate. Ringraziamenti infine alla Bcc Carate Brianza e Treviglio per il loro sostegno a favore dei giovani.