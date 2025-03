Al Tambourine si suona (anche) l’onda new wawe

Le sonorità scure e malinconiche della new wave, tra suggestioni oniriche e toni introspettivi. Ma anche le risate urticanti della stand-up comedy e una serata in cui ripercorrere tutte le canzoni e le atmosfere degli anni ‘90 e dei primi anni Duemila. Sono i concerti e gli spettacoli che animeranno da qui al weekend il Tambourine di Seregno. Si comincerà con la verve intelligente e divertente dello “Stand Up Comedyficio“, la rassegna guidata da Alessio Parenti e dedicata agli stand-up comedians: domani alle 21.30 saranno così di scena 3 diversi artisti, che si alterneranno sul palco di via Carlo Tenca microfono alla mano e niente filtri, ognuno con monologhi graffianti e battute urticanti, tanta ironia e osservazioni pungenti e sfrontate sulla vita.

A darsi il cambio sotto i riflettori saranno Mary Sarnataro, già volto di Colorado e di Saturday Night Live, nonché una delle inviate più note del programma tv Le Iene; Omar Pirovano, già apprezzato a Zelig, Made in Italy e Camera Cafè; Francesco Migliazza, comico anche lui visto più volte a Zelig. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Venerdì alle 21 si accenderanno invece gli amplificatori del circolo seregnese con un doppio concerto per il festival Brianza New Wave, che accoglierà una band e un artista italiani entrambi nutriti del sound post-punk anni Ottanta. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i toscani Tanks and Tears (foto), dediti da una dozzina d’anni al sound post-punk britannico a tinte dark-wave. Dopo un primo Ep nel 2015 e l’album di debutto “Aware“ nel 2017, il gruppo ha macinato concerti tra Italia ed Europa. Dopo uno stop sono ripartiti in versione quartetto con sonorità che hanno maggiormente in primo piano l’elettronica dei sintetizzatori e delle drum machines. Nel 2024 è uscito il disco intitolato “Timewave“.

Con loro ci sarà il milanese Vikowski, dal sound minimale e avvolto da tinte nostalgiche, con chiari richiami alla new wave e a band quali Joy Division e The Cure, ma anche a Nick Cave e ai The National. Al Tambourine proporrà sicuramente il nuovo singolo “Pollution“, che anticipa il suo terzo disco di studio, atteso in uscita per settembre di quest’anno. Ad arricchire la serata, il dj-set fatto di echi malinconici e new romantic anni ‘80 di Dj Pump. Ingresso 10 euro con tessera Arci.

Sabato, infine, sempre nella sala di via Carlo Tenva a Seregno dalle 22 andrà in scena “Party ‘90 - Cartoon Heroes“, con dj-set che faranno riascoltare e ballare tutte le hit pop, dance e rock dal 1990 al 2005, oltre alle sigle dei cartoon più amati, fra tormentoni e richiami ai cinepanettoni e al Festivalbar. A completare lo scenario un videoshow con proiezioni a tema. Ingresso 7 euro con tessera Arci.

Fabio Luongo