Al Carrobiolo c’è tempo per i compiti

Al Carro - in estate e non solo - c’è spazio per tutti. Si configura così l’offerta dell’impresa sociale che opera negli spazi messi a disposizione dai padri Barnabiti al Carrobiolo: una realtà aperta a tutti i bambini dai 6 ai 13 anni, anche a chi è diversamente abile o ha particolari fragilità. "Questo è un nostro tratto predominante – conferma Simona Ravizza (nella foto), direttrice de Il Carro –, essere inclusivi. Ciò connota le nostre attività non solo per l’estate. Tra quelle che abbiamo proposto nel nostro centro diurno, è maturata la creazione di squadre di calcio integrato, che andranno avanti a giocare anche durante il centro estivo". Nei mesi di giugno e luglio, e per le prime due settimane di settembre, il campus ospita 50 bambini a settimana, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30, per una tariffa di 150 euro a settimana tutto incluso (mensa, piscina e escursioni).

"Al bisogno, dovessero esserci almeno 6 bambini iscritti, potremo tenere aperti anche la prima settimana di agosto – precisa la direttrice –. Le giornate sono organizzate per far divertire i bambini e ragazzi, proponendo attività laboratoriali e sportive, senza far mancare dei momenti di gioco libero e di aiuto compiti. Puntiamo a stare il più possibile all’esterno anche se ai ragazzi offriamo la possibilità di usufruire, se vogliono, dell’aula informatica, in cui darsi ad attività formative". "Tutti gli iscritti al centro estivo sono seguiti dall’équipe di educatori che segue i nostri progetti tutto l’anno – conclude – e da giovani volontari che hanno seguito una formazione ad hoc: quella del Carro è un’esperienza di crescita per tutti, non solo per gli iscritti, ma anche per educatori e animatori".

A.S.