Incursione all’Agenzia delle Entrate: scaraventa il plexiglass contro la sportellista

Monza, 10 febbraio 2025 – Giovedì scorso, l’ultima aggressione. Un uomo entra all’Agenzia delle Entrate in centro Monza, in via Gambacorti-Passerini. È alterato. I dipendenti sono protetti solo da una fragile paratia in plexiglass, residuo dell’epoca del Covid. Leggera come un fuscello. L’uomo alterato sbraita, insulta, afferra la paratia e la scaraventa addosso alla scrivania dietro la quale è seduta la sportellista.

Non si fa male, per fortuna, ma lo spavento è grande. Soltanto l’intervento dei colleghi riesce a metterla al riparo, mentre l’aggressore si dà alla macchia. Alle forze dell’ordine, intervenute dopo la chiamata di allarme, non resta che ricostruire la vicenda, mentre la vittima presenta formale denuncia ai carabinieri. Una situazione intollerabile, dicono i sindacati.

Protezioni assenti

“Non è purtroppo la prima volta - fa sapere Silvia Papini, segretaria della Funzione pubblica alla Cgil di Monza e Brianza -: a Desio alla fine del 2023 a una dipendente era stata rotta una mano in una porta da un utente alterato e c’era stata un’altra aggressione. I dipendenti del settore pubblico sono sottoposti a una situazione di stress e pericolo. All’Agenzia delle Entrate, negli uffici di Monza, Desio e Vimercate, non esistono protezioni o vie di separazione dagli utenti”.

Del caso si deve discutere nelle prossime ore. “Abbiamo già fatto diverse segnalazioni, le aggressioni anche solo verbali sono all’ordine del giorno. La direzione dell’Agenzia delle Entrate aveva promesso un intervento già dopo l’aggressione di Desio, l’assunzione di una guardia giurata, ma ancora nulla è stato fatto tranne un cancello all’ingresso che a nulla può servire”.

Muro contro muro?

La categoria della Funzione Pubblica della Cgil di Monza e Brianza ha chiesto alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di adottare misure urgenti che evitino il ripetersi di fatti del genere.

“La risposta invece è stata l’esclusione della FP Cgil, ma anche di Uil e Usb, dal tavolo di confronto sul tema della sicurezza con la ‘scusa' della mancata sottoscrizione del CCNL di settore. Un fatto gravissimo - la denuncia della segretaria della Cgil di Monza e Brianza Federica Cattaneo - Le politiche dei tagli del sistema pubblico e la conseguente riduzione dei servizi esaspera i cittadini; l’esasperazione rischia di scaricarsi sui lavoratori, a maggior ragione se non vengono adottate misure per prevenire le aggressioni.