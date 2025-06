Addio Giovanna. Barindelli. Madre dei Lions

Ieri, alle prime ore del mattino si è spenta Giovanna Barindelli all’età di 75 anni. Molto conosciuta, poiché oltre a essere una nota commercialista (il suo studio era nella parte privata di Palazzo Borromeo) e filantropa era stata tra i fondatori del Lions Club Cesano Maderno Borromeo con il marito, l’ex assessore regionale Sergio Cazzaniga. Scrive sulla sua pagina Facebook il figlio Alessandro: "È venuta purtroppo a mancare questa notte ( domenica mattina) la mia cara e dolce mamma Giovanna; il suo cuore si è fermato improvvisamente e per sempre, nonostante le cure premurose della qualificata equipe medica dell’unità coronarica dell’ospedale di Desio. Se ne è andata in silenzio e con il conforto della sua profonda fede religiosa la mia cara mamma, quella che mi ha preso da un orfanotrofio-lagher a Bucarest in condizioni di precarie condizioni di salute e mi ha ridato la vita per la seconda volta. È stata per me una mamma esemplare e per mio papà Sergio una moglie eccezionale, una donna forte, a volte anche visionaria e piena di sogni e di passioni, ma sempre concreta e coerente sia nel suo lavoro di commercialista che nelle tantissime attività professionali". Il figlio ha ricordato anche l’incontro con Madre Teresa, "dalla quale aveva avuto la bella e umana l’ispirazione di adottare un piccolo bambino e quel bambino sono proprio io". Tutti i soci si sono stretti con affetto e partecipazione a Sergio e Alessandro. Al fianco del marito nell’Iseb, Istituto di Studi Economico-Sociali della Brianza, Giovanna Barindelli era stata tra i fondatori del Comitato Cesano Città Universitaria. I funerali saranno celebrati domani alle 10 nella chiesa di Santo Stefano di Cesano Maderno.

Son.Ron.