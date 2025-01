Addio alle infiltrazioni. Il Cartoccino si rifà il tetto. Cinque mesi di lavori

Sarà una nuova scuola dell’infanzia Il Cartoccino, senza più problemi di infiltrazioni d’acqua e con un edificio del tutto rinnovato. La giunta, dopo aver approvato il progetto esecutivo da 400mila euro per il rifacimento del tetto della scuola, i cui lavori partiranno tra circa un mese e avranno la durata di 5 mesi, ha steso la progettazione per una più ampia ristrutturazione: previsto un secondo lotto di lavori pari a 1 milione e 100 mila euro (per un totale dunque di 1.5 milioni di euro per il restyling completo). I lavori non interferiranno con lo svolgimento delle attività didattiche. Il rifacimento del tetto è stato deciso a causa dell’invecchiamento della guaina posizionata sotto gli elementi prefabbricati della copertura, già soggetta a interventi di impermeabilizzazione che non sono però più sufficienti.

Il secondo lotto, che ancora deve arrivare al progetto di fattibilità tecnico-economica e alla procedura di gara, prevede invece una serie di lavori che saranno realizzati sulla base delle richieste da tempo espresse dalla dirigente e dalla comunità scolastica. Si interverrà sulle murature esterne, soggette a problemi di umidità di risalita, e nelle aule fronte giardino della scuola materna, che vivono da tempo una condizione di usura che ha portato al deterioramento e al distacco sia del paramento esterno intonacato sia del paramento interno rivestito con teli vinilici, oltre che alla formazione di diffusi rigonfiamenti delle pavimentazioni interne. Un importante intervento sarà poi sugli impianti elettrici (relamping) e per opere di adeguamento dell’edificio alla normativa in materia di prevenzione incendi.

A.S.