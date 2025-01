Seregno, addio ad Alberto Giussani: era il meccanico dei ciclisti

Il mondo brianzolo delle due ruote è in lutto per la morte di Alberto Giussani, storico meccanico che per oltre 60 anni si è preso cura delle biciclette di centinaia di ciclisti. Aveva 90 anni. Conosciutissimo in tutta la Brianza era stato il meccanico di fiducia dell’ex professionista Giacinto Santambrogio (con lui in foto) di cui aveva seguito la carriera sin da quando vestiva la casacca della Salus Seregno.

La sua mitica bottega di piazza Lazzaretto è sempre stata un punto di riferimento per i corridori ciclisti di numerosissime società dilettantistiche del territorio a partire proprio dal GS Lazzaretto: "Alberto Giussani – ha ricordato Marco Rossi, che con Maurilio Longhin e Vittorio Fenaroli militò nella società seregnese – era una persona speciale dal cuore grande e dalle mani d’oro. Per tutti è stato più che un semplice meccanico". Legatissimo alla Salus Sportiva dell’allora presidente Giuseppe Meroni, Alberto Giussani si è preso cura delle bici di tanti altri corridori tra i quali gli ex professionisti Giancarlo Casiraghi e Massimo Santambrogio, Giannino Bianco, Alvaro Longoni, Tiziano Villa, Lucio Mosca, Angelo Santambrogio, Fabio Brambilla, Tiziano Rossi. È stato anche il presidente della GS Cucli Giussani, società ciclistica che annoverava molti cicloamatori e appassionati. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa parrocchiale del Lazzaretto e Seregno.