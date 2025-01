Addio a Clerici l’architetto della politica

Addio a Silverio Clerici, architetto e politico di lungo corso non soltanto a Monza, ma anche a Lentate sul Seveso e, prima ancora, nella sua città di origine, Saronno, in provincia di Varese. Clerici è scomparso all’età di 83 anni. Da tempo ricopriva il ruolo di presidente dell’Ato, l’Ambito territoriale ottimale di Monza e Brianza, l’azienda speciale che si occupa di coordinare il servizio idrico integrato e le risorse. Architetto di professione, ha mosso i primi passi nel mondo della politica nella sua Saronno. Poi è stato eletto sindaco di Lentate sul Seveso dal 1994 al 1997 tra le fila di Forza Italia, quindi è stato anche vicesindaco e assessore all’urbanistica a Monza sotto la giunta guidata da Roberto Colombo e poi in quella del sindaco Marco Mariani. Il suo è stato un impegno continuo, che lo ha portato a diventare anche consigliere regionale e comunale a Monza.

Numerosi i messaggi di cordoglio non soltanto del mondo della politica. A cominciare dal sindaco di Monza, Paolo Pilotto, che ricorda "il professionista, apprezzato in città per la competenza, la cortesia dei tratti, i modi misurati, così apparentemente fuori moda e invece così importanti per fare dialogare le parti politiche". E sottolinea "il valore del lavoro svolto nell’ultimo periodo per l’impegno assiduo nel coordinare l’attività dei 55 Comuni della Brianza su un tema fondamentale come la gestione dell’acqua pubblica". I funerali saranno mercoledì a Saronno, ma l’orario non è stato ancora definitio. Da questa mattina è aperta la camera ardente nella sala del commiato alle Onoranze funebri Miazzolo in via Manzoni 43 a Saronno.