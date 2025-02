Addetti alla manutenzione anche idraulica ed elettrica

Si cerca per azienda in Agrate Brianza 1 addetto alla manutenzione che si occupi di attività di manutenzione sugli impianti seguendo le procedure aziendali; proporre e implementare migliorie agli impianti; installare nuove apparecchiature/impianti in autonomia o in cooperazione con tecnici esterni; tenere aggiornati i logbook con gli interventi effettuati, scegliere gli opportuni materiali e collaborare con il supervisore per la loro corretta gestione. Si richiede esperienza, attestato di qualifica professionale, conoscenza del pacchetto Office e dell’inglese. Si offre contratto a tempo indeterminato full time 40 ore su turni. Candidature a ido.vimercate@afolmb.it, rif. 6FEB24520. Per azienda di servizi a Burago di Molgora si cerca 1 addetto alla manutenzione con competenze in ambito idraulico, elettrico, di muratura e giardinaggio. Si offre contratto a tempo determinato full time. Cv a ido.vimercate@afolmb.it, rif. 1FEB2510.