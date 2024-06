Monza, madre e figlio accoltellati in casa: riescono a fuggire in strada, gravi in ospedale

Monza, 10 giugno 2024 – Un uomo ha accoltellato la moglie e il figlio dei lei, questa mattina lunedì 10 giugno a Monza.

Erano circa le 6.30 quando in via Ariosto, zona stazione, una donna di 47 anni e il figlio di 22 sono fuggiti in mezzo alla strada coperti di sangue, in fuga dalla loro casa dove erano stati appena accoltellati. Si sono accasciati sul marciapiede mente l’uomo, da dentro casa, continuava a inveire contro di loro e insultarli. Soccorsi in codice rosso sotto stati portati d'urgenza in ospedale da due ambulanze: uno al San Gerardo di Monza e l’altro al Niguarda di Milano.

Gli agenti di polizia, chiamati dai vicini di casa terrorizzati, hanno arrestato l'uomo che si trova ora in Questura a Monza dove si stanno ricostruendo i fatti, cosa possa aver scatenato la furia dell’aggressore. Non risultano infatti precedenti per maltrattamenti.