A tavola fra i Templi con gli Dei. Lo chef Butticé torna nella sua terra. Preparerà un menu per Agrigento

Le tavole saranno apparecchiate ai piedi della Valle dei Templi di Agrigento, a 20 metri dal Tempio della Concordia.

Ai commensali verrà servito un menù divino: non solo per la prelibatezza delle pietanze preparate, ma anche perché saranno ispirati alla mitologia greca che, in quella Valle, ha messo radici. Un banchetto divino quello che oggi lo chef Vincenzo Butticè (siciliano di nascita e monzese d’adozione) e il suo team del ristorante Il Moro prepareranno in occasione del “Fine Dining sotto le stelle“, uno degli eventi più esclusivi dell’estate siciliana. Una cena con un menù studiato per l’occasione, ispirato alla mitologia ellenica utilizzando prodotti a km zero.

Vincenzo Butticè ha accolto con entusiasmo questa occasione alla quale si sta preparando da mesi. In tavola verranno serviti piatti dove i protagonisti saranno i prodotti tipici di quella zona come ad esempio, ma soltanto oper citarne alcuni, le sarde, il finocchietto, il sambuco.

Il tutto abbinato a una prestigiosa selezione di vini del territorio.

Una Sicilia dalla quale Vincenzo era partito ragazzo con tanti sogni nel cassetto, e dove oggi ritorna con una curriculum di esperienze prestigiose e quei 18 anni di permanenza a Monza che pochi mesi fa ha celebrato ideando un menù (sempre a km 0) esaltando i prodotti del territorio. "Sono molto felice di partecipare a questo progetto - racconta Butticè -. E di ritornare nella mia Sicilia".

Uno chef girovago che vanta esperienze nei maggiori ristoranti italiani e stranieri e che a Monza dove è giunto 18 anni fa e si è presto radicato ha aperto il suo ristorante in via Parravicini.

"Sono nato in Germania dove i miei genitori si erano trasferiti per lavoro. All’età di 4 anni siamo ritornati a casa, a Raffadali (Agrigento)".

Lì, in Sicilia, Vincenzo Butticé ha coltivato la passione per la cucina, sostenuto dagli chef Salvatore Schifano e Paolo Cascino.

Poi neanche ventenne la partenza e l’avvio di un sogno che oggi è diventato realtà.