A spasso lungo l’Adda con Renzo e Lucia

di Barbara Calderola

Il matrimonio che “non s’ha da fare“ e i tumulti per il pane. Il rapimento di Lucia e i giorni del contagio. Rivivono sulle sponde dell’Adda “a puntate“ le pagine immortali dei Promessi Sposi. In occasione del 150esimo anniversario della morte di Alessandro Manzoni, ma anche in concomitanza con i 40 anni di vita del Parco Adda Nord, scatta l’iniziativa messa in cantiere dall’ente fluviale con la compagnia Teatro Invito: si chiama “I promessi sposi a puntate“, ovvero letture teatralizzate delle pagine del grande romanzo, che si terranno da oggi al 19 maggio prossimi in quindici comuni del basso, medio e alto corso fluviale. "Un omaggio a un autore e un’opera profondamente legati ai nostri territori", l’impegno della direzione del Parco Adda Nord. Il progetto prevede dunque tre cicli di letture, uno per area geografica del Parco, ciascuno composto da cinque aree “tematiche“: le nozze negate, la rivolta per il pane, la fanciulla rapita, la guerra e il contagio, e infine “Venne quel benedetto giorno“.

L’appuntamento d’apertura è per questa sera, alle 20.30, alla biblioteca di Vaprio d’Adda. Si chiude il 19 maggio alle 17 alla biblioteca di Lecco. Il 15 aprile alle 20.30, a Villa Sandroni, lo spettacolo sarà a Cornate. Fra inizio e fine altri dodici incontri di centro in centro, da Trezzo a Fara a Capriate, a Imbersago, Brivio, Calolziocorte, Paderno e altri centri compresi nel bacino del Parco. Le letture saranno a cura di Teatro Invito, gli interpreti, Stefano Bresciani, Luca Radaelli, Davide Scaccianoce e Giusi Vassena. Un evento da non perdere. "Alessandro Manzoni ha vissuto e narrato tempi tempestosi – così Ignazio Ravasi, consigliere delegato a cultura e marketing territoriale del Parco – compresi tra la Rivoluzione francese, il Risorgimento e l’unificazione dell’Italia. A 150 anni dalla sua morte il Parco Adda Nord ha voluto riproporre i suoi insegnamenti. Le quindici letture sono ricavate da “I Promessi Sposi“ e dalla “Storia della colonna infame“. Sono contenuti anche di grande attualità". Del resto il fiume Adda è un protagonista nei Promessi Sposi, Manzoni lo cita più volte con Lucia, mentre lascia Lecco per Monza e poi con Renzo quando decide di fuggire da Milano e raggiunge l’Adda per mettersi in salvo nelle campagne bergamasche, dove abita suo cugino Bortolo.