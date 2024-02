A scuola si studia in inglese. Le materie scientifiche potenziate con le lingue

La scuola media del collegio Bianconi si rinnova all’insegna delle lingue straniere e delle materie Stem (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). Già da settembre alle classi prime della secondaria di primo grado verrà proposta un’ora di religione in inglese e una di educazione civica, con l’insegnante di inglese e quella di italiano in compresenza, più 4 ore di inglese di cui una di attività pratiche tipo compiti di realtà, giochi di ruolo e giochi da tavolo in cui è “vietato” parlare italiano anche fra compagni. Progressivamente, per i ragazzi già in terza, alcuni argomenti di scienze, matematica, geografia e religione verranno trattati in inglese. Il percorso, come spiega la preside Paola Passini, culminerà nell’anno scolastico 2025-2026 con due sezioni di prima media, di cui una con potenziamento lingue (si studierà sia inglese che spagnolo) e l’altra con potenziamento inglese (che passa da 4 a 10 ore) più materie Stem (10 ore). La tappa di avvicinamento sarà il ripristino dei laboratori di fisica e di scienze biologiche più chimica, già dall’anno scolastico 2024-2025.

"Niente laboratori visti solo sul web - sottolinea la professoressa Angelica Poltronieri, vicepreside - gli esperimenti verranno fatti dal vivo: quando potrebbero essere in qualche modo pericolosi verranno svolti dall’insegnante, altrimenti direttamente dai ragazzi che così imparano “facendo”. I nuovi percorsi prendono le mosse da un metodo di lavoro già collaudato. La matematica viene già proposta con il metodo induttivo, cioè lasciando che i ragazzi arrivino a formulare le leggi partendo dal particolare e ricostruendo il tragitto (tipico delle scienze applicate). Perciò la sezione lingue+Stem verrà proposta ai ragazzi con spiccata propensione matematico/scientifica. L’approccio utilizza il coding, offrendo il metodo della programmazione, dando strumenti logici e consapevolezza per risolvere l’esercizio. Secondo l’esperienza della scuola molti i ragazzi che dopo le medie si iscrivono al liceo scientifico. Lo stesso approccio critico viene proposto per le lingue, come fa notare la professoressa di inglese Raffaella Parapetti, portando i ragazzi a scoprire analogie e differenze nel pensiero delle lingue e dei loro popoli. Ragazzi del Bianconi lo scorso anno sono andati in finale ai Giochi matematici della Bocconi e alla gara ingegneristica di Mouse trap a Monaco.