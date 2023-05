A Monza il Merano WineFestival L’anteprima alla Villa Reale

di Martino Agostoni

Il vino e il gusto italiano sono protagonisti del fine settimana alla Villa Reale in un evento che sarà l’assaggio di un nuovo grande appuntamento enogastronomico nel calendario nazionale in preparazione per il 2024 con il Merano WineFestival.

Sabato e domenica la reggia di Monza ospita Royal Tasting 2023, un’anteprima per degustare i prodotti selezionati The WineHunter Award con l’obiettivo "di creare un ponte tra Monza e Merano, mettendo in scena un’esplosione di emozioni tra arte, storia, cultura ed enogastronomia", ha spiegato Helmuth Köcher, patron di Merano WineFestival.

Nella due giorni monzese, dalle 10.30 alle 17.30, The WineHunter presenterà 50 etichette di 50 aziende del territorio nazionale come base di partenza per creare sinergie tra gli addetti ai lavori e avviare la progettazione dell’evento Royal Tasting 2024, che punta già a diventare uno dei prossimi appuntamenti di riferimento per il settore enogastronomico italiano. Il format prevede un’area collettiva gestita da 4 sommelier, grazie alla collaborazione con Aspi, Associazione sommellerie professionale italiana, e nella Sala da Ballo al primo piano nobile roggia si potranno degustare vini e prodotti scelti della tradizione nazionale con percorsi aperti ai visitatori della Villa Reale e agli operatori del settore.

Dallo scorso inverno è stato annunciato l’avvio della collaborazione tra il Consorzio di gestione di Parco e Villa Reale e il Merano WineFestival per realizzare anche nella location della reggia asburgica di Monza un evento che unisca il gusto enogastronomico al valore dei luoghi storici e artistici in cui sono ospitati, come già accade al Kurhaus di Merano oppure nel complesso medievale dello Spedale di Santa Maria della Scala di Siena.

E, conferma Helmuth Köcher, "la Villa Reale di Monza offre uno scenario unico per realizzare un evento enogastronomico di grande richiamo internazionale. Ispirata alla famosa reggia imperiale di Vienna, il castello di Schönbrunn. L’obiettivo dell’evento sarà quello di trasferire il potenziale del Merano WineFestival e creare un ponte tra Monza e Merano, mettendo in scena un’esplosione di emozioni tra arte, storia, cultura ed enogastronomia".