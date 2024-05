A lezione di Yoga e meditazione. In biblioteca con il Maestro

Nuova edizione del corso gratuito di meditazione in biblioteca. È in partenza un nuovo ciclo di appuntamenti gratuiti serali con la meditazione a cura di Marco Pelusi. L’appuntamento è il lunedì sera, a partire dal 13 maggio, alle 21 e negli incontri, della durata di un’ora o poco più, si medita, si ascolta musica, si legge, ci si confronta e approfondiscono temi quali filosofia, arte, musica, benessere, salute, sport, trascorrendo momenti di convivialità. L’insegnante, Marco Pelusi, è sempre stato alla ricerca di qualcosa di più profondo della vita quotidiana, e nella meditazione ha trovato la risposta che cercava. Segue la meditazione di Sri Chinmoy presso il Centro di meditazione di Milano dal 2003, ed è disponibile a condividere gli insegnamenti ricevuti ed esperienze nei corsi e nelle serate di meditazione.

Lo Yoga, parola sanscrita che significa unione con se stessi, in tutti i livelli dell’essere (fisico, mentale, spirituale) è uno stile di vita, una disciplina, una scienza che ha origini antichissime: i suoi contenuti sono descritti nelle Upanishad, un insieme di testi filosofici indiani composti in lingua sanscrita scritti a partire dal IX-VIII secolo fino al IV secolo avanti Cristo. La meditazione rappresenta uno stadio avanzato dello Yoga, attraverso il quale accedere a gioia e saggezza, soddisfacendo la sete spirituale di ogni creatura. Il lunedì sera verranno trasmessi gli insegnamenti spirituali dello Yoga del Cuore di Sri Chinmoy, insegnante contemporaneo di meditazione, ma anche artista, musicista, filosofo. Fondendo la contemplazione orientale con il pratico dinamismo occidentale, la pratica di questa disciplina sviluppa un’armonia tra la realtà interiore e la vita quotidiana.

La riscoperta della dimensione interiore e la consapevolezza della sua esistenza, portano alla luce nel praticante nuove vocazioni e talenti, anche in ambito artistico o sportivo. I corsi e le attività, in accordo con la purezza della disciplina spirituale dello Yoga, sono gratuiti. La pratica dello Yoga del Cuore porta il cercatore a immergersi nel proprio cuore spirituale, verso livelli sempre più profondi di pace, beatitudine e amore, attraverso la pratica prima della concentrazione, visualizzazione, respirazione e in fase più avanzata della meditazione. Nei vari incontri si approfondisce e pratica lo Yoga del Cuore e al contempo si condividono le proprie esperienze e aspirazioni. Gli appuntamenti si terranno nela biblioteca civica in piazza Garibaldi 20. Per informazioni e prenotazioni basta inviare una mail a meditazione.mb@goldenboat.in o chiamare l’insegnante al numero 328.24.87.494.