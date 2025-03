A Como un esame da non fallire. Il Seregno sfida l’Ardita Cittadella. In palio tre punti che valgono oro

Un solo anticipo nel girone B di Promozione che interessa direttamente una brianzola di vertice. Scende in campo questa sera alle 20.30 sul sintetico del Comunale “Gigi Meroni” di Como (località Albate) il Seregno di mister Avella. Partita assolutamente da non fallire quella contro l’Ardita Cittadella, penultima forza del campionato con un solo punto in più rispetto al fanalino di coda Cavenago. I lariani in casa però sanno farsi valere specie contro le big perché nel girone di ritorno hanno battuto il Castello Città di Cantù e perso solo a tempo scaduto contro il Lesmo sei giorni fa con un rigore di Lolli. Nelle fila del Seregno non ci sarà il difensore Cofrancesco per squalifica. Due, invece, i giocatori appiedati dal Giudice Sportivo nelle fila dei padroni di casa; l’attaccante Manfrin e il difensore Piffaretti.

Ro.San.