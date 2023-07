13 anni per far conoscere il nuovo corso di studi, al Liceo Porta di Monza

Sono stati necessari 13 anni per far conoscere il corso di studi alle famiglie. Al liceo Porta di Monza ci sono 3 sezioni di liceo delle Scienze umane, 4 di curvatura economico sociale e 1 di liceo linguistico.

"Che indicazioni possiamo dare alle famiglie se ancora il nuovo corso di studi non è stato delineato nel dettaglio? – si chiede la professoressa Alessandra Pacchioni, referente nella Rete dei licei economico sociali – In compenso va a sparire un corso di studi che ha incontrato il favore delle famiglie, abbinando alle scienze umane a diritto ed economia, oltre a due lingue, offrendo chiavi di lettura concrete rispetto a economia globale e fenomeni attuali. Studi più specifici potranno essere svolti nei corsi post diploma Its"