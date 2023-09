"100mila euro a Monza per il benessere dei ragazzi"

In arrivo 100mila euro per il benessere dei giovani. Il Comune di Monza, capofila dell’Ambito territoriale che comprende anche Brugherio e Villasanta, ha ottenuto un finanziamento da Ats Brianza per realizzare il progetto “Sguardi“ contro il disagio minorile. Al tesoretto regionale si aggiungono 25mila euro del Comune. A proposito di integrazione, verrà costituito un tavolo permanente tra istituzioni, agenzie educative, associazioni impegnate ad accompagnare la crescita dei ragazzi e delle ragazze, per analizzare i bisogni, mettere a sistema risorse e interventi già in essere, individuare nuove strategie e azioni per contrastare il fenomeno del disagio giovanile. L’area dell’empowerment riguarda la promozione delle competenze e della consapevolezza di sé, attraverso interventi educativi di comunità, esperienze di partecipazione civica e volontariato, potenziamento delle capacità di lettura e intervento degli insegnanti e degli educatori.

Oltre a Monza e ai Comuni dell’ambito territoriale, tra i partner ci sono ATS e ASST Brianza, Fondazione IRCCS San Gerardo, Centro Servizi per il Volontariato (CSV), Ordine degli psicologi Lombardia, Minotauro (Istituto di analisi dei codici affettivi Milano), Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Monza e Brianza. All’iniziativa hanno già aderito numerose scuole, enti e associazioni locali, tra cui Consorzio Comunità Brianza, Istituto comprensivo Raiberti, Istituto Artigianelli, Mosè Bianchi, Hensemberger, liceo artistico Nanni Valentini, liceo Zucchi, Frisi e Carlo Porta. "Così andremo a colmare una lacuna del nostro sistema di welfare locale e costruiremo risposte adeguate alle difficoltà e ai bisogni di molti ragazzi e ragazze", l’impegno dell’assessore al welfare Egidio Riva (nella foto).

Cristina Bertolini