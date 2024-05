Monza, visite senologiche gratuite per la festa della mamma: come accedere

Monza, 2 maggio 2024 – Per la festa della Mamma, giovedì 9 maggio l’Associazione Salute Donna ODV sezione di Monza scende in piazza con il patrocinio del comune di Monza. Visite senologiche gratuite alle donne in piazza Roma dalle 9 alle 18 previa richiesta su un’unità mobile che sarà attrezzata insieme agli specialisti di senologia, assistiti alle volontarie.

L’associazione si occupa da sempre della prevenzione dei tumori femminili, in particolare quello al seno. L'associazione Salute Donna ONLUS, che quest'anno festeggia 30 anni di attività, è nata nel lontano 1994 in un’epoca in cui le donne a cui veniva diagnosticato il cancro vivevano l’esperienza di malattia in solitudine: a quel tempo c’erano pochissime associazioni, e Salute Donna ONLUS è stato ed è di grande aiuto per molte donne e oggi, con la nascita di Salute Uomo, anche per molti uomini.

L'associazione è stata fondata da Annamaria Mancuso, che ha vissuto per ben tre volte la malattia: la sua esperienza personale, come quella di chi è sopravvissuto al cancro, è e sono di grande esempio e conforto per i malati.

Tutte le attività dell’ONLUS

Il sodalizio è presente in numerose città italiane, ogni sede ha una sua particolarità che tiene conto delle esigenze territoriali con l’obiettivo comune di accompagnare e sostenere psicologicamente e gratuitamente i malati di cancro e i loro familiari. Le attività e i servizi dei volontari sono legati alle patologie oncologiche e a tutte le altre patologie connesse. Tra le attività l'accoglienza dei pazienti all’interno e all’esterno degli ospedali, l'assistenza nei reparti di chirurgia, radiologia e oncologia, il supporto al dipartimento di epidemiologia per gli studi sull’alimentazione e cancro al Campus Cascina Rosa della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei tumori di Milano; coltivazione dell’orto sinergico al Campus di cascina Rosa, l'assistenza alla segreteria dell’associazione, l'organizzazione di eventi accoglienza dei pazienti e supporto al personale medico all’interno degli ambulatori territoriali di Salute Donna per la prevenzione del tumore al seno e dei melanomi; assistenza psicologica; formazione.

Le numerose attività sono svolte grazie al supporto dei numerosi volontari impegnati negli ospedali e nelle sedi regionali, provinciali e comunali. Per accedere alle visite è necessario prenotare. Per info e prenotazioni: sezionemonza@salutedonnaonlus.it o 351.8817799 (anche whatsapp)