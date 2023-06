Cubo di Rubik, a Monza sfida tra i campioni di mezza Europa

Monza – C’è chi impiega pochi secondi a risolverlo, fino all’incredibile record del mondo di soli 3 secondi e 47 centesimi, e poi c’è chi ci prova per una vita, ore a girare le sei facce del cubo ma c’è sempre qualche colore che non va al suo posto.

Oggi e domani l’appuntamento al palazzetto dello sport di Monza è per loro. Per i migliori campioni italiani di s peedcubing , ma anche per gli appassionati che vogliono capire le tecniche per risolvere il rompicapo più popolare dell’ultimo mezzo secolo, il cubo colorato inventato nel 1974 da Erno Rubik. Si chiama NexCube Italian Open, l’evento organizzato all’Arena di Monza (viale Stucchi) da Goliath Italia, in cui si svolgeranno le competizione di speedcubing, in collaborazione con Cubing Italy e Wca (World Cube Association) e per scoprire il mondo dei cubo rompicapo.

“È la prima edizione del Nexcube Italian Open, il torneo che assegnerà i trofei italiani dell’evento tra i circa 250 partecipanti alle diverse discipline su cui ci sarà competizione – spiega Paola Gravati, direttrice marketing di Goliath Italia –. È un appuntamento aperto a tutti, non solo a chi gareggia oppure ai giovani appassionati, ma anche ai più piccoli oppure agli adulti incuriositi dal cubo rompicapo: per loro ci saranno infatti delle attività per ogni livello per imparare le tecniche dei campioni". In programma ci sono le gare con i cubi 3x3, 2x2, 4x4 e Pyraminx, ma anche eventi collaterali per divertirsi e capire come risolvere il cubo nella versione commercializzata da Goliath, il Nexcube che "è una linea di cubi rompicapo sviluppata per essere performante – spiega Paola Gravati –, ha gli angoli smussati per migliorare la maneggevolezza e quindi la velocità".

Goliath Italia è la filiale italiana aperta a Concorezzo nel 2019 per commercializzare i prodotti Goliath, un’azienda olandese attiva nel settore dei giochi da più di 40 anni. "La nostra sede italiana è vicina a Monza e tutto il nostro personale vive in Brianza – dice la direttrice marketing di Goliath Italia –, per questo abbiamo deciso di organizzare il nostro primo evento a Monza. Ma abbiamo intenzione di proporre altre iniziative che coinvolgano il territorio, rendere i Nexcube Italian Open un appuntamento annuale, ma anche allargare le competizione di Speedcubing a livello europeo, dove Monza sarebbe la tappa italiana del campionato continentale".