AdmoRun, sabato notte 10 giugno di corsa nel Parco della Villa Reale di Monza

Monza, 6 giugno 2023 - Di corsa verso l’appuntamento con la cultura della donazione e la solidarietà. Torna nel Parco della Villa Reale di Monza sabato 10 giugno AdmoRun, la corsa in notturna non competitiva per invitare sempre più persone a donare il midollo osseo, spesso unica speranza di vita per tanti malati di leucemia e altre malattie del sangue. Admo Regione Lombardia Onlus, l’Associazione Italiana dei Donatori di Midollo Osseo organizza nel parco di Villa Reale a Monza la decima edizione della corsa, ma può essere anche una camminata, non competitiva di 5 o 10 chilometri.

Ritrovo e partenza

Anche l’edizione 2023 sarà in notturna, con ritrovo a Cascina San Fedele, all'interno del parco di Villa Reale di Monza, con partenza alle 21.

L’iscrizione

L’iscrizione, gratuita fino ai sei anni di età, comprende il pettorale del decimo anniversario e maglia tecnica a partire dagli otto anni di età

Ci si può già iscrivere ad AdmoRun dal sito : www. admorun.it

La quota d’iscrizione è scontata a 10 euro fino a giovedì 8 giugno , successivamente sarà di 12 euro, e comprende pettorale, maglia, assicurazione e ristoro finale. I bambini fino a 6 anni compiuti non pagano.

Per avere informazioni su come diventare donatori di midollo osseo, o anche solo volontari Admo, si può visitare il sito: www.admolombardia.org

I percorsi

Il percorso, sicuro e adatto a tutti, si snoderà all’interno dei giardini Reali ed il parco di Monza, è di 5 o 10 chilometri, con un servizio di “scopa” per chi resta indietro.

Admo Village

Dalle 17.30 sarà attivo l'Admo Village con attività per grandi e piccoli, riscaldamento guidato prima della corsa ed intrattenimenti Per finire consegna Gift bag con omaggi sorpresa, ristoro e Pasta Party, offerto a tutti i partecipanti da Sodexo.

Diventa donatore

All’interno dell'Admo Village, fin dal pomeriggio, sarà presente un gazebo con i medici e gli infermieri del Centro Donatori dell'Ospedale San Gerardo di Monza. Il personale sanitario sarà disponibile per dare informazioni e per effettuare il test per diventare donatori di midollo osseo: basta avere dai 18 ai 35 anni, essere in buona salute e pesare più di 50 chilogrammi.