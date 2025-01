Teatro sin dall’infanzia con le “Quattro stagioni“

Una scena nitida e simbolica, un albero che è tutti gli alberi, una luna che attraversa le sue fasi e accompagna la crescita di un seme che parla solo con rime e filastrocche, si muove danzando e rimane stupito, come un bambino, di fronte a ciò che la natura gli offre. Pochi elementi e molta immaginazione sono gli ingredienti speciali di un’esperienza straordinaria: il tempo che scorre e la poesia che lo attraversa, il desiderio di vivere sempre ogni istante e la consapevolezza di quando si raggiunge il momento in cui si deve lasciare spazio ad una nuova vita.

Piccola, preziosa, da accudire e da far germogliare di nuovo. Domenica alle 16.30 all’Auditorium “Falcone e Borsellino“ di Vimercate si terrà uno spettacolo teatrale pensato e dedicato ai bambini di età compresa fra i 3 e i 7 anni. Si intitola “Le quattro stagioni“ ed è a cura di Teatro Telaio. Si tratta di un appuntamento inserito della dodicesima edizione di Piccino Picciò, la rassegna itinerante in Brianza Est di teatro, laboratori e cinema per i più piccoli.

Una delle rarissime proposte di teatro per i piccolissimi, dai 12 ai 36 mesi e fino ai 6 anni, firmata dall’associazione delleAli Teatro dal 2013. "Un’occasione di incontro genitori e figli - spiegano con orgoglio gli organizzatori della rassegna - ma anche di dialogo e di fruizione culturale intergenerazionali e, attraverso la bellezza e l’amore per l’arte, di riappropriarsi di spazi di socialità". L’iniziativa gode dell’appoggio della Fondazione Cariplo, è sponsorizzata da BrianzAcque ed è patrocinata dal Comune di Vimercate.

Bar.Cal.