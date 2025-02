Cedimento stradale in via Liguria, danneggiata la condotta fognaria

Monza, 10 febbraio 2025 – Un cedimento stradale. È accaduto in via Liguria e se ne sta occupando BrianzAcque, al lavoro dalla giornata di sabato.

I tecnici della società, che gestisce il servizio idrico integrato, sebbene la situazione non sembrasse preoccupante, si sono prontamente recati sul posto per un sopralluogo dopo l'avviso giunto dalla polizia locale al servizio di reperibilità di Fognatura. Nonostante le condizioni meteo sfavorevoli, si è ritenuto di intervenire per approfondire la problematica ed evitare eventuali ulteriori cedimenti. È stato realizzato, quindi, uno scavo per una lunghezza di circa 15 metri che ha evidenziato una più ampia zona della condotta fognaria su cui intervenire.

I lavori si sono protratti per tutto il fine settimana, in collaborazione con Comune e polizia locale, per ripristinare rapidamente la continuità idraulico-sanitaria e preparare l’intervento risolutivo che, previsioni meteo permettendo, dovrebbe concludersi nell'arco di un paio di giorni.