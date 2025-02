Morto Carlo Zaccardi, tra i proprietari dei marchi Brian&Barry e Boggi

Monza, 20 febbraio 2025 – Lutto nel mondo dell’imprenditoria e della moda: è morto Carlo Zaccardi, uno dei proprietari della BBB Spa, società che rappresenta i marchi Boggi e Brian&Barry. L’imprenditore aveva 58 anni e si è spento nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio. I funerali sono stati fissati per la giornata di sabato 22 febbraio, in Duomo a Monza.

Nel 1985, Carlo Zaccardi insieme ai fratelli Claudio e Roberto aveva dato vita alla catena di negozi di moda multi-brand Brian&Barry: un'avventura iniziata da Monza, con uno store in via Italia, che poi aveva conquistato anche Milano, in largo Augusto e in corso Vercelli, oltre che ad Alba in Piemonte. Il marchio offre una gamma di prodotti che spazia dall’abbigliamento e calzature a gioielli, prodotti di bellezza, articoli di design e gastronomia.

Poi nel 2003, la società dei Zaccardi acquisisce il Gruppo Boggi, fondato a Monza da Paolo Boggi nel 1939 per commerciare esclusivamente abbigliamento maschile: oggi il marchio è presente con oltre 235 negozi in 61 Paesi, dopo l’espansione iniziata nel 2009 in Europa, Asia, Medio Oriente, Russia e Sud America. Di otto anni fa la creazione della Boggi Milano Academy, per la formazione del personale.