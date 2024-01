Monza, nuovo scippo in via Medici nel quartiere San Biagio: la vittima una anziana di 68 anni

Monza, 5 dicembre 2023 - Una Volante della polizia davanti al primo palazzo di via Medici. Un agente a piedi che percorre tutta la strada, dal ponte al canale Villoresi, a percorrere la via di fuga del delinquente. Una donna di 68 anni soccorsa dopo essere caduta a terra.

Scippo ieri mattina al quartiere San Biagio In uno stretto budello dal ponte delle ferrovie, poco dopo l'incrocio con via Villoresi, la vittima è stata aggredita da uno sconosciuto che le ha strappato la borsetta facendola cadere a terra. Ha riportato lievi escoriazioni ma non è riuscita a vedere bene lo scippatore.

Qualche giorno fa un'altra donna nello stesso punto aveva subito la stessa aggressione ma aveva avuto la forza di reagire colpendo lo scippatore con una borsettata, tanto che quest'ultimo si era lamentato cadendo da un monopattino: "ma che, volevi ammazzarmi?". I

l problema di via Medici, al buio e isolata di sera, è stato di recente avanzato anche in Consiglio comunale a Monza. Le indagini della Questura di polizia di Monza sono in corso.