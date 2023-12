Rugby Serie A Elite femminile. Erinni, assalto alle regine d’Italia. A Padova contro le campionesse

Il primo vero test della stagione delle Erinni. Prima contro seconda, al Campo Valsugana di Padova, dove domani alle 14.30 si affronteranno per la terza giornata del Girone 1 della Serie A Elite di rugby femminile la Valsugana Rugby Padova campione d’Italia e il Cus Milano Rugby.

Le venete sono prime, le milanesi seconde a una sola lunghezza. Fa differenza un punticino, dieci contro nove, per quel mancato bonus raggiunto dalle Erinni nella prima giornata di campionato, quando la vittoria sull’Iveco Cus Torino Rugby non fu condita da un numero sufficiente di mete per fare bottino pieno. Al contrario le padovane ci sono riuscite entrambe le volte dall’inizio del campionato, rifilando 48 punti a Calvisano e 46 a Torino, concedendo la miseria di un piazzato alle giallonere nella sfida d’esordio e nulla alle piemontesi.

Le milanesi si sono poi rifatte vincendo il derby lombardo fuori casa, poco meno di una settimana fa, per 38-7. Non partono coi favori del pronostico, perché di fronte c’è una squadra fortissima che può contare sul vantaggio del fattore campo e sulla consapevolezza data dall’aver vinto gli ultimi due scudetti consecutivamente. Sarà per questo una sfida che dirà già qualcosa sulle ambizioni delle Erinni.

M.T.