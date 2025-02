La Milano-Torino parte ancora da Rho: tanti eventi collaterali per una settimana

Rho (Milano) Partirà da Rho il prossimo 19 marzo per terminare dopo 174 km davanti alla Basilica di Superga.

E' la 106esima Milano-Torino, la corsa ciclistica più antica del mondo la cui prima edizione risale al 1876. L'evento ciclistico e gli appuntamenti che faranno da cornice sono stati presentati questa mattina in municipio a Rho. "Per il terzo anno di fila la corsa più antica del mondo partirà da Rho, a conferma di un legame solido e apprezzato dagli appassionati che hanno affollato il villaggio di partenza nelle scorse due edizioni - ha dichiarato Mauro Vegni, Direttore Area Ciclismo di Rcs Sport - Abbiamo poi deciso di riportare l'arrivo in cima a Superga, con il suo traguardo suggestivo accanto alla Basilica che chiama all'appello come sempre tanti tifosi. Tra i numeri da segnalare ci sono i quasi 200 Paesi coperti dalla diretta tv che trasmetteranno in tutto il mondo le immagini delle bellezze dei territori che attraverseremo".

Il percorso

I corridori, come di consueto, avranno campo base nel parcheggio vicino al cimitero centrale di corso Europa. Da lì raggiungeranno la centralissima piazza san Vittore dopo lo start dato dal sindaco Andrea Orlandi, i ciclisti percorreranno via Garibaldi, via Milano, via Castelli Fiorenza, svolteranno verso via Madonna per raggiungere corso Europa. La testa del corteo con moto e auto li attenderà lungo via Asilo pronta a inserirsi nel percorso su via Madonna. Lungo corso Europa si proseguirà in direzione di via Mattei. I ciclisti pedaleranno lungo via Pregnana e via Bixio, saliranno sul ponte di Lucernate, arriveranno su via Magenta per poi entrare sulla superstrada che scavalla l’autostrada Milano-Torino raggiungendo il cosiddetto chilometro zero.

Il percorso è sostanzialmente pianeggiante nella prima metà, ondulato con alcune asperità degne di nota nella seconda. Da Rho la gara attraversa su strade pianeggianti l'alta pianura padana nella zona delle risaie toccando Magenta, Novara e Vercelli per portarsi quindi verso il Po solcando in perfetta pianura le risaie. Segue una parte ondulata lungo strade larghe e prevalentemente rettilinee fino a raggiungere il circuito finale. Dopo San Mauro Torinese si costeggia il Po in corso Casale per salire alla basilica di Superga una prima volta (si devia 600 mt prima dell'arrivo) per scendere su Rivodora con una discesa impegnativa che riporta a San Mauro e quindi risalire fino all'arrivo con pendenze anche oltre il 10%. Le rampe finali del percorso, con la loro pendenza costante, hanno scritto pagine memorabili della storia della corsa. Da Contador a Roglic, da Valverde a Nibali, il recente albo d'oro è di primissimo livello.

Il legame con la città di Rho

La collaborazione tra il Comune di Rho e Rcs Sport continua e si rafforza anno dopo anno. "Ormai – afferma l’assessore allo sport Alessandra Borghetti - sentiamo la Milano Torino un po' nostra e tutta la città sta rispondendo con entusiasmo alle iniziative che faranno da corollario alla corsa. Siamo orgogliosi di ospitare la gara ciclistica più antica al mondo ma non è un mistero che ci siamo resi disponibili anche per altri eventi". La 10esima edizione della Milano – Torino sarà accompagnata da una serie di iniziative che porteranno in tutta la città i colori che caratterizzano questa storica corsa ciclistica, ovvero il rosso e il blu. Dal momento che la data coincide con la Festa del Papà, alcuni eventi saranno collegati anche a questa concomitanza. Un concorso sul tema "Papà sei un MiTo!" I rhodensi sono invitati a inviare uno scatto che ritrae padre e figlio/a in bicicletta. Vanno benissimo anche foto storiche con i nonni. I primi tre classificati verranno premiati prima della partenza. La giuria valuterà, in particolare, tenerezza, creatività e legame affettivo con le due ruote. Per coinvolgere il mondo del commercio, in collaborazione con la delegazione Confcommercio Rho, ci sarà un concorso dedicato ai negozianti: saranno premiate con targhe dedicate all’evento le tre vetrine più originali ispirate alla classica di ciclismo. Il trofeo, per gentile concessione di Crèdit Agricole, sponsor di gara, verrà esposto in città durante alcune giornate che verranno prontamente segnalate alla cittadinanza: chiunque potrà fotografarlo o farsi un selfie con il premio destinato al vincitore della corsa. Sabato 15 marzo, a partire dalle ore 15, si svolgerà una festa del ciclismo che coinvolgerà bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni sulla pista della società sportiva Biringhello, in via Labriola.

Nella settimana della corsa, dal 16 al 23 marzo, nel locale comunale di piazza San Vittore, verranno esposte alcune fotografie realizzate da Roberto Bettini, in una mostra dal titolo “Sulle strade del MiTo”. In mezzo secolo di carriera, Bettini ha fotografato gregari e campioni di ciclismo al Giro d'Italia, al Tour, alla Vuelta e in giro per il mondo. La sera del 18 marzo alle ore 21, nella Sala Convegni di Villa Burba, Roberto Bettini racconterà la sua carriera in una serata cui parteciperanno anche Jacopo Guarnieri, ex ciclista su strada ed ex pistard italiano e Luca Guercilena, General Manager LidlTrek Professional Cycling Team. "Siamo sempre più orgogliosi di questa collaborazione che sta dando anche altri importanti frutti - commenta il sindaco rhodense, Orlandi - Vedere la città vestita dei colori della Milano-Torino è sempre emozionante e lo sarà ancora una volta abbassare la bandierina dando il via alla corsa"