Rugby serie a. Derby in testacoda tra Asd e Amatori

Dopo il fine settimana di sosta torna nel prossimo weekend il campionato di Serie A maschile di rugby con il derby milanese di domenica alle 14.30 tra Asd Rugby Milano e Amatori&Union Rugby Milano, che vedrà di fronte la capolista in biancorosso contro una delle quattro formazioni ancora a zero nel girone 1. Altro derby, stavolta lombardo, sarà quello in programma a Calvisano tra la formazione bresciana e Parabiago, che riparte dagli 11 punti raggranellati finora in classifica anche grazie all’ultimo successo conseguito a Parma prima della sosta. In campo anche il Cus Milano in una difficile trasferta contro TkGroup Torino, terza a -2 dalla vetta. M.T.